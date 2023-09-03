ردا على إجراءات الاحتلال.. لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة تعلن عن خطواتها القادمة

قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، اليوم الأحد، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام اعتبارا من يوم الخميس الرابع عشر من سبتمبر الجاري، لوقف قرار الاحتلال بتقليص الزيارات لذوي الأسرى لتصبح مرة كل شهرين، بدلا من مرة كل شهر.

وطالبت اللجنة في بيان لها، بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.

وقالت: "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منة ولا فضلا ولا التزاما بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوض أو تنازل عنها".

وأكدت أن "المعركة مع هذا المحتل معركة مفتوحة ولا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائم على أرضنا وصدورنا".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أوعز إلى مصلحة سجون الاحتلال ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريا إلى مرة كل شهرين.