محافظ الشرقية: رصد وإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية

شدّد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدياً على أراضٍ زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وفي هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالإستجابة السريعة لشكوى أحد المواطنين بغلق ممر خلف (إستاد الجامعة) وتم فتح الشارع أمام المارة وإزالة أسباب الشكوى، وفى ذات السياق تم التصدي فى المهد لحالة بناء مخالف بنطاق الوحدة المحلية ببهنباى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز أولاد صقر بإزالة بناء بدون ترخيص على مساحة 20 م بالوحدة المحلية بالقصاصين، وبالوحدة المحلية بنى حسن بإزالة فورية لإنشاء مبانى عباره عن شدة خشبية وسملات علي مساحه 50م بعزبة الشلابوة وتمت الإزالة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بإزالة فى المهد لغرفة بالطوب الدبش على مساحة ٢٠م تقريبا بناحية دعبس الملاك وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ديرب نجم تم تنفيذ إزالة وإيقاف الأعمال المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة وقد اسفرت الحملة عن فك وازالة شدة خشبية للدور الثاني علوي بدون الحصول على ترخيص وبمساحة ( ١٢٠م ) كما تم شن حملة ازالة بقرية السحايرة التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق أسفرت الحملة عن إزالة شدة خشبية لبدروم على مساحة ( ٣٥ م ) تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.