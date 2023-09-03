احذر التأخير ..غلق المولات والكافيهات والمطاعم والبازارات والمحلات فى هذه الساعه

مع قرب تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية ، والتى يتم تطبيقها نهاية سبتمبر الجارى ، سيتم تطبيق التوقيت الشتوى طبقا لقرار مجلس الوزراء وذلك في الخميس الاخير من شهر اكتوبر الموافق 26 -10- 2023.

التوقيت الشتوي

وطبقا لقرار مجلس الوزراء بشان نظام التوقيت الشتوى فانة سيتم تأخير الوقت 60 دقيقة بعد ان تم تقديمة 60 دقيقة في التوقيت الصيفى المطبق حاليا والذى بدأ في 28 ابريل عام 2023.

وسيتم تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة من مقاهى وكافيهات ومولات وورش في الخميس لاخير من شهر سبتمبر الجارى الموافق 28 -9- 2023.

المواعيد الشتوية لغلق المحال

وتنص المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية، علي ان يتم غلق الكافيهات والبازارات والمطاعم بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 مساءا يوميا ، و يتم فتحها الساعة 5 صباحا يوميا ، وفي يومي الخميس والجمعة والاعياد والاجازات الرسمية يتم مد مدة غلق المحال الموجودة بالمولات الي 1 صباحا.

أما المحال والمولات التجارية فيتم غلقها الساعة 10 مساءا ، بينما تغلق الساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والاجازات الرسمية والاعياد .

وتستمر خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24ساعة).

وبالنسبة لمحال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران فيتم استثنائها من المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية.

أما الورش الموجودة داخل الكتل السكنية فيتم غلقها الساعة 6 مساءا على ان يتم فتحها في 5 صباحا.