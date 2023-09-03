رئيس الاتحاد: سباقات الهجن ليست رياضة فقط لكنها نافذة على الموروث الشعبي

أكد الدكتور حمد شعيب، نائب رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالرياضة، موضحًا أن سباقات الهجن ليست رياضة فقط، لكنها نافذة على الموروث الشعبي، مشددًا على أنها رياضة قديمة قدم التاريخ.

وقال شعيب، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "كانت سباقات الهجن داخلية تقام بين القبائل، ثم تأسس أول نادٍ في منطقة بئر العبد بسيناء، ثم تم تأسيس أول نادٍ في منطقة بر العبد، وجرى تأسيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن عام 2002".

وتابع: "تمت إقامة أول مضمار في مدينة العريش، ومضمار آخر في شرم الشيخ، وفي سنة 2021 تمت إقامة مضمارين في مطروح، أحدهما في العلمين قرية سيدي عبد الرحمن، والآخر في السلوم".

وأشار إلى أن بطولة سباق مضمار العلمين لسباق الهجن شارك بها 400 من الهجن، مشيرًا الى أن البطولة شهدت حضورا كبيرا من كل المحافظات.

وأردف: "عندنا 80 جملا موجودة في بطولة الطائف بالسعودية، والتي ستنتهي في 8 سبتمبر الجاري، ومهرجان العلمين أثّر بشكل إيجابي وغير عادي على سباق الهجن، حيث انعكس استثماريا، بالإضافة إلى حفظ ذاكرة المجتمع البدوي بوجه عام".

