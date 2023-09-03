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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته الدورية مع عددًا من رؤساء المراكز والاحياء لمتابعة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024 والمشروعات التي تم إدراجها في الخطة وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ... جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالديوان العام وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وأسامه سحيم رئيس مركز ساحل سليم وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم.

حيث تناولت اللقاءات استعراض المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة بالمراكز وآليات تنفيذ تلك المشروعات حيث تم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة. 

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة والمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة تحديد أولويات كل قطاع وفًقا لأهمية المشروعات وعدد المستفيدين منها بما يضمن أفضل استغلال للموارد المتاحة بالمحافظة لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وشدد المحافظ على عدم تنفيذ أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون وضع دراسة فنية مبنية علي أسس علمية وموضوعية وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدي المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية لا يتم تنفيذها إلا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها منعًا لإهدار المال العام.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ أسيوط كان قد عقد عدة اجتماعات سابقة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء أكد خلالها على ضرورة البدء المبكر بإعداد الخطة الاستثمارية وإدراج مشروعات تلبي مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء المحافظة.

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