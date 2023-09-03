عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة أسيوط تشارك في البرنامج التدريبي على معايير تقييم المشروعات الخضراء الذكية

محافظة أسيوط تشارك
محافظة أسيوط تشارك في التدريب على تقييم مشروعات المبادرة

شاركت محافظة أسيوط في برنامج تدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات علي معايير التقييم الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة عبر الفيديو كونفرانس وبحضور السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة وم.خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود.هاشم محمد هاني عميد مشارك كلية الفنون الإبداعية بجامعة هيدفورد شاير برنامج تدريب اللجان التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ونائب مبادرة الحرم الجامعي المستدام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ود. إنجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة ود.محمد كمال عبدالعزيز مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية وفريق عمل المبادرة وممثلين عن المحافظات المشاركة كافة.


وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن المحافظة شاركت بوفد ضم أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة برئاسة محمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية وهاجر محمد كمال وعبدالباقي سيد والمهندس محمد جابر أعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة لافتًا إلى إنه مع غلق باب التقدم للدورة الثانية للمبادرة الوطنية تم تشكيل لجنة لتقييم المشروعات وفقًا للشروط والمعايير التي أقرتها وزارة التخطيط لاختيار 18 مشروعًا على مستوى المحافظة في الفئات الست وهي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح".

محافظ أسيوط: رفع 850 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد طرق بـ4 مراكز

محافظ أسيوط : إزالة 13حالة تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف


وأعلن المحافظ دعمه الكامل لمرحل المبادرة المختلفة وخاصة مرحلة تقييم المشروعات لافتًا إلى أن المبادرة قدمت حلولًا للمشكلات البيئية شاركت فيها كافة الفئات ومؤسسات المجتمع المدنى وكافة الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية كما أنها سلطت الضوء على أهمية الاستدامة واستخدام التكنولوجيا في المشروعات المقدمة للخروج بخريطة للمشروعات البيئية والذكية التي يمكن تنفيذها بالمحافظة وتعميمها على باقى المحافظات أو الاستفادة منها على المستوى العالمي لتحقيق أقصى استفادة منها من خلال شركاء التنمية المحليين والدوليين.


وأشار محمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة إلى أن التدريب تضمن جلسات نقاشية بمشاركة الدكتور محيي الدين والذي استعرض دور المبادرة ونجاحها في الجمع بين المركزية من خلال الرعاية المباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة والتنسيق لها من خلال رئاسة مجلس الوزراء وجهود الوزارات المعنية واللامركزية من خلال الجهود والمساهمات الكبيرة للمحافظات والأجهزة المحلية داخل المدن والقرى المختلفة في جميع أنحاء البلاد فضلًا عن نجاح المبادرة في خلق قاعدة معرفية يمكن البناء عليها في الدراسات والأبحاث الخاصة بالاقتصاد والتنمية والعمل البيئي والمناخي.


وتضمن البرنامج التدريبي كلمة السفير هشام بدر الذي استعرض فيها التدريب علي معايير اختيار المشروعات المؤهلة والذي يحدد نقطة انطلاق مهمة لاختيار المشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بالإمارات موجهًا الشكر للوزراء والمحافظين والجهات المختلفة وممثليهم ممن قاموا ببذل جهود استثنائية في وقت قياسي في الدورة الأولى من المبادرة للخروج بمشروعات رائدة أعطت العالم لمحة عن القدرات الكامنة لدى الشعب المصري وكذلك للمحافظين الذين قدموا تعاونًا كاملاً لإنجاح هذه المبادرة وممثلي المحافظات على جهودهم المستمرة وخاصة في الآونة الأخيرة لاستكمال المشروعات المتقدمة قبل غلق باب التقدم كما تقدم بالشكر إلى الجهات التي انضمت للمبادرة في دورتها الثانية ومدتها بالدعم لرفع الوعي بين جموع الشعب المصري بتغير المناخ ودعوتهم للمشاركة بالعمل المناخي بفاعلية.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

بديلًا لـ«بترو أتلتيكو».. شوبير يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في الدوري الأفريقي

كولر عنده حق| محمد بركات يتوسط لحل أزمة الأهلي والمنتخب.. وكواليس مكالمة مدرب "الأحمر" وفيتوريا

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

تحرير 16 محضرا تموينيا بمركز الغنايم في أسيوط خلال يوم واحد

أسيوط.. الأبنية التعليمية تضع خطة لصيانة المدارس

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. نائبة: الجلسات تدفع بمسارات جديدة لصالح استراتيجية حقوق الإنسان

ردا على إجراءات الاحتلال.. لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة تعلن عن خطواتها القادمة

فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية|تحذيرات بحرية وبرية من تايوان بسبب إعصار «هايكوي»

9 أيام .. بشرى سارة بشأن الإجازات خلال شهر سبتمبر

أوصى بتحنيط جثمانه| هل طلب محمد الفايد ألا يدفن في مصر؟.. حكاية صراع الملياردير وبريطانيا

هانى عادل يكشف تفاصيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحداها تساوي أكثر من 6 ملايين جنيه| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

فيديو

هانى عادل يكشف تفاصيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا|فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ