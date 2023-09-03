الدول تلجأ لمجموعة بريكس.. كيف أنقذ بوتين الاقتصاد الروسي من العقوبات؟

قال الاقتصادي الأمريكي، ريتشارد وولف، اليوم الأحد، إن الغالبية العظمى من دول العالم إما واصلت عقد صفقات مع روسيا أو ظلت محايدة.

وأضاف وولف: "لهذا السبب تمكنت روسيا من الحفاظ على اقتصادها والروبل، من أجل الاستمرار في العمل حتى في ظروف الصراع الخطير".

وأوضح أنه “يمكن للدول التي تحتاج إلى الدعم المالي الآن أن تلجأ إلى مجموعة بريكس، التي تكاد تكون غنية مثل الغرب”، مشيرا إلي أن “نفوذ المجموعة يتزايد من سنة إلى أخرى”.

وأشار إلى أنه “في السابق، كان لدى كل دولة خيار واحد فقط، وهو الذهاب إلى واشنطن، ولكن التغييرات الآن أصبحت واضحة”.