القنصل السوداني بأسوان يشيد بالدور الطبي للمستشفيات الجامعية المفتوحة للنازحين

أشاد القنصل العام للقنصلية السودانية بأسوان السفير عبدالقادر عبدالله ، بالدور الصحي والطبي لمستشفيات الجامعية بأسوان التي فتحت ذراعيها لتقديم خدمتها الطبية للاخوة النازحين من السودان الشقيق في مختلف التخصصات .

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات أسوان الجامعية، والدكتور محمد مصطفي القائم بأعمال عميد كلية طب أسوان /اليوم الأحد/القنصل العام للقنصلية السودانية بأسوان السفير عبدالقادر عبدالله ،لبحث سبل التعاون بين مستشفيات جامعة أسوان والمؤسسات العلاجية بشمال السودان.

وأكد السفير السوداني أن العلاقات المصرية السودانية ممتدة و قوية في ظل الترابط والتعاون بين البلدين رغم التحديات التي يواجهها السودان، حيث أسهم الدور المصري في الحد من التدخلات الأقليمية السلبية، وكان لاتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي دورا دبلوماسيا في احتواء الأزمة على الصعيد الدولي منذ نشوبها.

من جانبه ، أوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات أسوان الجامعية الدكتور محمد صلاح أن مستشفيات الجامعة لاتدخر جهدا في استقبال كافة الحالات المرضية من السودان الشقيق، و ذلك في إطار الدور الاستراتيجي والقومي والريادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحتواء تداعيات الأحداث الجارية في السودان، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات والخدمات الطبية للاخوة السودانيين .

وأضاف صلاح أن اللقاء تتضمن بحث إرسال قوافل طبية في مختلف التخصصات إلى السودان الشقيق،فى ظل مساهمات مستشفيات جامعة أسوان في تقديم العلاج لجميع المرضي السودانيين في مختلف الأقسام الطبية ، لافتا إلى أن قسم الجراحة العامة أجرى العديد من العمليات الكبرى والدقيقة للحالات الحرجة التي لا تحتمل التأخير.