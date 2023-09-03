قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تفشل في تحقيق أي انتصار فحسب، بل بدأت تفقد السيطرة على الخط الدفاعي في منطقة خاركيف خلال الهجوم المضاد.

وأضافت أن "القوات الروسية تتقدم، وأعنف قتال يدور بالقرب من كوبيانسك.. وفي كل مكان، هناك وفي مارينكا أيضًا".

وأشار إلى أن التكتيكات التي روج لها الغرب تبين أنها غير فعالة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأن معدات الناتو الموردة قديمة ولا يمكن مقارنتها بالأسلحة الروسية.

وتابع: "فولوديمير زيلينسكي يقول باستمرار هناك أن هناك هجومًا جاريًا... لا يوجد شيء في الجبهة، كل هذا كذب... يقولون دائمًا إنه بالفعل نصر”.