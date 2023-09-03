التشكيل الرسمي لـ آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديا مانشستر يونايتد وآرسنال، تشكيل الفريقين في المباراة التي ستنطلق بينهما بعد قليل، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: رامسديل
خط الدفاع: وايت – سالبيا – جابرييل – زينشينكو
خط الوسط: أودريجارد – ديكلان رايس – هافيرتز
خط الهجوم: ساكا – مارتينيلي - نيكيتاه
بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: أونانا
خط الدفاع: وان بيساكا – ليندلوف – مارتينيز – دالوت
خط. الوسط: كاسيميرو – إريكسن – برونو فيرنانديز
خط الهجوم: ماركوس راشفورد – أنتوني – مارسيال
ويحتل فريق أرسنال المركز السادس برصيد ٧ نقاط من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.