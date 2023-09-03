رد جديد من كلوب على أنباء رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، من جديد، على أنباء رحيل محمد صلاح عن الريدز، إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

وكان كلوب قد علق في أكثر من مناسبة من قبل أن محمد صلاح ليس للبيع.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين: “بالنسبة لي ليس هناك شيء، هذه قصة إعلامية فقط، محمد صلاح ملتزم وبكامل تركيزه، وكل شيء فى حالته الطبيعية”.

وأضاف: “كل ما قيل عن محمد صلاح مجرد شائعات ولا شيء منها صحيح، ولم تكن حقيقة أبدًا”.

رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن اتحاد جدة رفع عرضه إلى 230 مليون جنيه إسترليني لشراء محمد صلاح من ليفربول.