بعد تجاوزها في الساحل الشمالي.. سارة زكريا تصل نقابة الموسيقيين للتحقيق معها

وصلت المطربة سارة زكريا، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، منذ قليل؛ للتحقيق معها، بعد تجاوزها في إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي.

إيقاف سارة زكريا

تعرضت المطربة سارة زكريا، للإيقاف من قبل نقابة المهن الموسيقية، مع استدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة.

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه على فيسبوك: «قرارات النقابة العامة .. إيقاف عمر كمال وحمو بيكا أسبوع عن العمل تبدأ من يوم 3-9 وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه.. واستدعاء رضا البحراوي للتحقيق .. وإيقاف تصاريح العمل لـ سارة زكريا واستدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة».

أزمة سارة زكريا

تسببت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، صاحبة أغنية “تيجي نتجوز بالسر”، في هجوم كبير من الجمهور عليها بعدما تم تداول فيديو لها من حفلها بالساحل الشمالي مع حسن شاكوش تسبب في حالة جدل كبير.

وظهرت في الفيديو سارة زكريا، وهي تقول للجمهور المتواجد في حفلها “هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟”، مما أثار غضب الجمهور.

عمر كمال وسارة زكريا يطرحان أغنيتهما الجديدة

وفي سياق آخر، طرح عمر كمال، أغنيته الجديدة “يا بيبي” التي يقدمها مع المطربة سارة زكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية تعاون فيها الثنائي مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنين خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي.

وبدأ الثنائي فى الترويج للأغنية من خلال صحفتهما الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث طرح كل منهما البوستر الدعائي للأغنية.