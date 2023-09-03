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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يعطي شارة انطلاق بطولة أفريقيا لكرة الطائرة

وزير الرياضة
وزير الرياضة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الطائرة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجاري على صالات ستاد القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

و شهد حفل الافتتاح حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وفريدريك نودلف نائبًا عن بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة و الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، والدكتور فؤاد عبد السلام رئيس لجنة الاحتكام للبطولة، وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد ونائب اللجنة المنظمة للبطولة، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و قيادات وزارة الشباب والرياضة.

و رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدول المشاركة في البطولة القارية موجهًا الشكر للاتحاد المصري للكرة الطائرة على الطفرة التي أحدثها في تطوير اللعبة في مصر تحت رعاية الدولة المصرية.

وأكد صبحي على أن الوزارة تقف وتدعم جميع الاتحادات الرياضية تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه رحب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة بجميع الحضور والمنتخبات المشاركة مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني مصر.

ووجه قمر الشكر للدولة المصرية متمثلة في رئاسة الوزراء تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي ووزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي على دعمهم الدائم لرياضة كرة الطائرة بشكل مستمر بجانب أيضا اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وتواجدهما دوما خلف الرياضة المصرية بشكل عام وبجانب رياضة كرة الطائرة بشكل خاص.

وأتم قمر كلمته متمنيًا منافسة قوية بين جميع المنتخبات واستمتاعهم بتواجدهم في مصر.

ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل مباراة مصر وبوروندي في تمام الساعة الثامنة.

وكانت قد أسفرت قرعة البطولة الأفريقية عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من بوروندي والجزائر.

و اتفق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار تذاكر مباريات مصر ببطولة الأمم الأفريقية لتصبح 40 جنيه من أجل تسهيل حضور الجماهير في البطولة لتقديم الدعم والمؤازرة للمنتخب المصري من أجل التتويج باللقب.

وضمت قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

و يرأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

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