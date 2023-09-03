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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: الرحمة أعلى الصفات ذكرا في القرآن الكريم

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبي– صلى الله عليه وسلم – علمنا أن الله كتب في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض، أن رحمتي سبقت غضبي، وتعلمنا أن من نال رحمة الله نال كل شيء، فبرحمة الله يُشفى المريض ويطعم الجائع ويزول البلاء وترزق الذرية ونرزق حسن الخاتمة وندخل الجنة وننال جوار النبي في الجنة.

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وأضاف خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"، الرحمة هي أعلى الصفات ذكرا في القرآن الكريم، ونبينا الكريم نبي الرحمة، وربنا الأكرم كتب على نفسه الرحمة، وقال لنا :"إن الله بالناس لرؤوف رحيم".

وأكمل "من تناله رحمة ربنا هو اللي هيعدي، ونبينا علمنا أول جانب من جوانب الرحمة وأول موجب من موجبات رحمة الله، فلكي ننال رحمة ربنا لا بد أن نعمل، ولا نكتفي بالدعاء، فالدعاء لا بد أن يسبقه عمل"، مضيفا: "لو طالب ما بيذاكرش وراح قال صام النهار وقام الليل ووقف في عرفة وطوال اليوم يقول، يا رب نجحني، وهو ما بيذاكرش، تفتكروا هينجح؟ هينجح إزاي يعني".

رمضان عبد المعز الرحمة الرحمة في القرآن الكريم أبواب الرحمة

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