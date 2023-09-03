ناجي الشهابي: قانون الأحزاب السياسية صالح ولا يحتاج إلى تعديل

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل في كلمته اليوم أمام لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي، أن قانون الأحزاب السياسية صالح ولا يحتاج إلى تعديل.

وقال رئيس حزب الجيل، إن الدستور حصن الأحزاب من الحل، عندما أكد أنه لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي، وهو شل أيدي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، من التدخل في شئون الأحزاب السياسية.

وأكد الشهابي، أنه لا يمكن فرض دمج الأحزاب السياسية مع بعضها البعض، عن طريق قرار من السلطة التنفيذية، أو تعديل لقانون الأحزاب من السلطة التشريعية.

وأضاف الشهابي، أنه بالرغم من أنه يرى عدد الأحزاب الحالية (84 حزبا) كبير، وأن الأفضل لإثراء الحياة وزيادة فعاليتها تقليل هذا العدد، لكن ذلك يكون عبر طريق إيمان الأحزاب السياسية بذلك.

واقترح الشهابي، أن تجري الأحزاب ذات الاتجاه الفكري الواحد، مناقشات عميقة بين قياداتها، حول سبل التعاون بينها، وهل يكون بالاندماج أم بالتحالف بينها.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أنه على سبيل المثال، الأحزاب ذات الفكر القومي، تجري مناقشات واسعة لدمجها في حزب كبير، وكذلك الأحزاب ذات الفكر الاشتراكي، وأيضا ذات الفكر الرأسمالي، وكذلك ذات الفكر الوسطي.

وأكد الشهابي، أن هذه الطريقة هي الأفضل للحياة الحزبية، التي يتحقق فيها تدوال السلطة بين الأحزاب المختلفة، على أن تندمج الأحزاب ذات المدارس الفكرية الواحدة مع بعضها في احزاب كبيرة بلائحة تنظيمية ومالية تنظم أمورها.

ودعا رئيس حزب الجيل، الدولة إلى مساعدة الأحزاب في إيجاد مقار لها في العاصمة، وعواصم المحافظات الأخرى.