القومي لحقوق الإنسان: إطلاق تطبيق إلكتروني لتلقي شكاوى المواطنين قريبا

أشاد المحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالسياسات الجديدة لوزارة الداخلية في بناء مراكز الإصلاح والتأهيل.



وأضاف عصام شيحة، في حوار عبر الفيديو كونفرانس، مع الاعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريرا سنويا، متابعا أن المجلس يعلن إطلاق تطبيق الكتروني لتلقى شكاوى المواطنين قريبا.

وأشار المحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن تتلقى الشكاوي من خلال منظومة حاليا تشمل واتساب والتطبيق الجديد يسهل تلقى الشكاوي من المواطنين.



واكمل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل عن الدولة، ويعمل وفق قواعد ونظام معروف.