تجارة باسم الدين| الداعية أمير منير يثير الجدل بسبب ابلكيشن عمرة بـ4000 جنيه.. اعرف الحكاية

نشر الداعية الإسلامي أمير منير، فيديو ترويجي لأحد التطبيقات الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليعلن عن فرصة أداء مناسك العمرة لأحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيهًا.

ولاقي الفيديو، اندهاش كبير من قبل رواد السوشيال ميديا، عن كيفية أداء مناسك العمرة لأحد الأقارب عن طريق شخص أخر بمقابل مادي، دون معرفة هوية الشخص الذي سوف يقوم بأداء العمرة البديلة، ليضع الداعية الإسلامي أمير منير نفسه في محل الانتقاد من قبل رواد السوشيال ميديا.

فيديو الداعية الإسلامي أمير منير

عمرة بديلة دون معرفة الهوية

وتحدث الداعية الإسلامي في فيديو عبر فيسبوك، عن طريقة استخدام التطبيق، وأنه يسمح لأي مريض أو عاجز غير قادر علي الذهاب، أو أحد متوفي، أن يقوم بديلًا عنه شخص من التطبيق بأداء العمرة مكانه بمبلغ قدره 4000 جنيهًا.

وتابع الداعية الإسلامي أمير منير، أنه يوجد خصم لمن يشترك في التطبيق، ويقوم بحجز أداء عمرة نيابة عن شخص أخر، ليثير جدل رواد السوشيال ميديا ويقوموا بمهاجمته.

هجوم علي أمير منير بسبب تطبيق العمرة

وتصدر اسم الداعية الإسلامي أمير منير، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس" تويتر سابقًا، ليصبح تطبيق العمرة البديل حديث رواد السوشيال ميديا.

وهاجم رواد السوشيال ميديا فيديو الداعية الإسلامي أمير منير، وقاموا باتهامه بالاتجار باسم الدين، واستنكر رواد السوشيال ميديا فكرة قيام شخص مجهول الهوية بعمرة بديلة عن شخص أخر، دون التأكد من ديانته أو هويته أو صدق كلامه ونيته.

تعليقات رواد السوشيال ميديا

تعليقات رواد السوشيال ميديا

تعليقات رواد السوشيال ميديا

كل ما تريد معرفته عن العمرة



ما هي العمرة؟

العمرة هي التعبد لله بالإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.

كيف أُحرِم؟

يُحرم المسلمُ من المكان المحدد له شرعاً، ويمتنع عن المحظورات التي يمنع منها حال إحرامه يلبي قائلاً: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" الطواف

يتجه إلى الحرم، ويطوف بالكعبة سبع مرات، جاعلًا الكعبة عن يساره، فيبتدئ بالحجر الأسود، وينتهي به وبعد انتهاء أشواط الطواف السبعة يصلي ركعتين في مكان مناسب السعي

يتوجه إلى الصفا، ويبتدئ منها السعي نحو المروة، فإذا وصل المروةَ أكمل شوطاً، ثم يعود إلى الصفا ليكمل الشوط الثاني، وهكذا حتى يتم ٧ أشواط منتهياً بالمروة

الحلق والتقصير

بعد تمام السعي، يتوجه الرجل إلى محلات الحلاقة، فيحلق أو يقصر شعره وتجمع المرأة شعرها، وتقص من أطرافه قدر أُنملة الإصبع (١ - ٢ سم) وبذلك تكون العمرة قد تمت وخرج المعتمر من إحرامه من الآداب التي ينبغي للمعتمر الإلتزام بها أثناء العمرة تجنب إيذاء ضيوف الرحمن بالتدافع والدخول في أماكن الزحام، وعدم ارباك المعتمرين بمعاكسة اتجاه الطواف، والحرص على اتباع إرشادات المراقبين ورجال الأمن.