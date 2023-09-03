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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متصدر الدوري القطري يخطف أشرف بن شرقي من الأهلي والزمالك .. تفاصيل

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

فجرت تقارير إعلامية، مفاجأة من العيار الثقيل، عن وجهة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك والجزيرة الإماراتي السابق.

كان المغربي أشرف بن شرقي، فسخ عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي بالتراضي.

وذكرت تقارير إعلامية، أن المغربي أشرف بن شرقي، أنهى اتفاقه للانضمام إلى صفوف نادي الريان، متصدر الدوري القطري.

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن المغربي أشرف بن شرقي، سيكون بديلا لمواطنه المغربي سفيان بوفال، الذي تعرض للإصابة مؤخرا. 

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شقيق أشرف بن شرقي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي 

كشف رشيد بن شرقي، شقيق ووكيل أعمال أشرف بن شرقي، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي السابق، مفاجأة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع الدولي المغربي.

وقال رشيد بن شرقي في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: “ نعم كانت هناك مفاوضات من جانب الأهلي معنا للتعاقد مع أشرف بن شرقي ولكن مفيش نصيب”.

وأضاف: "ليست هذه المرة الأولى، الأهلي يفاوضنا كل عام".

ورفض رشيد بن شرقي الكشف عن أسباب فشل مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع شقيقه.

كان  أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك، الصيف الماضي، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق حول تجديد التعاقد، لينضم إلى الجزيرة الإماراتي والذي لعب له موسما واحدا.

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أرقام أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك

لعب بن شرقي 107  لقاءات بقميص نادي الزمالك سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 تمريرة حاسمة.

وفاز أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة.

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