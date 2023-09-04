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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم أوكراني جديد على الأراضي الروسية.. والدفاع الجوي يتحرك

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إسقاط الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك الروسية.

 

وكان أعلن حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، أمس الأحد، اشتعال النيران في مبنى غير سكني في مدينة كورشاتوف الروسية، بعد هجوم بطائرة أوكرانية مسيرة.

 

وقال ستاروفويت، عبر “تيليجرام”، إنه “لم تقع إصابات”، مؤكدا أن “قوات الأمن كانت في مكان الحادث”.


وفي وقت سابق من أمس، قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إن أوكرانيا تعتزم زيادة إنتاج الطائرات المسيرة في وقت مبكر من هذا الخريف، حيث تشن البلاد هجمات متكررة بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

 

 

الدفاعات الجوية الدفاع الروسية أوليكسي ريزنيكوف

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