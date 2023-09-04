هجوم أوكراني جديد على الأراضي الروسية.. والدفاع الجوي يتحرك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إسقاط الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك الروسية.

وكان أعلن حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، أمس الأحد، اشتعال النيران في مبنى غير سكني في مدينة كورشاتوف الروسية، بعد هجوم بطائرة أوكرانية مسيرة.

وقال ستاروفويت، عبر “تيليجرام”، إنه “لم تقع إصابات”، مؤكدا أن “قوات الأمن كانت في مكان الحادث”.



وفي وقت سابق من أمس، قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إن أوكرانيا تعتزم زيادة إنتاج الطائرات المسيرة في وقت مبكر من هذا الخريف، حيث تشن البلاد هجمات متكررة بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.