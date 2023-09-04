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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كيفية تسريع التسنين عند الأطفال

صدى البلد

قدم الدكتور عمرو ملس استشارى طب اطفال ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض النصائح لكيفية تسريع التسنين عند الأطفال..

1_الأهتمام بتغذية الطفل 
إذا كان طفلك قد بدء تناول الطعام فيمكنك تقديم الأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم ، 
فالكالسيوم هو الفيتامين الذى يساعد فى ظهور الأسنان وأيضا يساعد فى تقويتها فيمكنك إعطاء الطفل 
الحليب ومنتجاتة  مثل الزبادى والجبن ، الأسماك ، البيض ، السمسم ، البروكلى .

2_يمكنك إعطاء الطفل ما يخفف لثتة مثل 
الخضراوات  والفاكهه المثلجه مثل الموز ،الجزر ، البطيخ ، قدمى لطفلك قطع من الخبز حيث يمكنة العض فيها بلثتة .

3_حلقات التسنين أو العضاضات .

يحتاج الطفل فى فترة التسنين إلى أشياء كى يمضغها والعضاضات تساعد فى ذلك .
يمكنك تبريد العضاضة فى الثلاجة ولا تضعيها فى الفريزر ، فتجميدها يجعلها ضارة للطفل لأنة  يعرضها  للميكروبات والبكتيريا منذ لحظة خروجها من الفريزر .

4_تدليك اللثة .
يمكنك إستخدام شاش أو مناشف مبلله أو أصابع نظيفة لتدليك لثة طفلك لتخيف الألأم وبالتالى تقليل إنزعاج الطفل .

5_تقديم بسكويت التسنين للطفل 
 

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