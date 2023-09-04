كيفية تسريع التسنين عند الأطفال

قدم الدكتور عمرو ملس استشارى طب اطفال ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض النصائح لكيفية تسريع التسنين عند الأطفال..
1_الأهتمام بتغذية الطفل
إذا كان طفلك قد بدء تناول الطعام فيمكنك تقديم الأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم ،
فالكالسيوم هو الفيتامين الذى يساعد فى ظهور الأسنان وأيضا يساعد فى تقويتها فيمكنك إعطاء الطفل
الحليب ومنتجاتة مثل الزبادى والجبن ، الأسماك ، البيض ، السمسم ، البروكلى .
2_يمكنك إعطاء الطفل ما يخفف لثتة مثل
الخضراوات والفاكهه المثلجه مثل الموز ،الجزر ، البطيخ ، قدمى لطفلك قطع من الخبز حيث يمكنة العض فيها بلثتة .
3_حلقات التسنين أو العضاضات .
يحتاج الطفل فى فترة التسنين إلى أشياء كى يمضغها والعضاضات تساعد فى ذلك .
يمكنك تبريد العضاضة فى الثلاجة ولا تضعيها فى الفريزر ، فتجميدها يجعلها ضارة للطفل لأنة يعرضها للميكروبات والبكتيريا منذ لحظة خروجها من الفريزر .
4_تدليك اللثة .
يمكنك إستخدام شاش أو مناشف مبلله أو أصابع نظيفة لتدليك لثة طفلك لتخيف الألأم وبالتالى تقليل إنزعاج الطفل .
5_تقديم بسكويت التسنين للطفل