كيفية تسريع التسنين عند الأطفال

قدم الدكتور عمرو ملس استشارى طب اطفال ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض النصائح لكيفية تسريع التسنين عند الأطفال..

1_الأهتمام بتغذية الطفل

إذا كان طفلك قد بدء تناول الطعام فيمكنك تقديم الأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم ،

فالكالسيوم هو الفيتامين الذى يساعد فى ظهور الأسنان وأيضا يساعد فى تقويتها فيمكنك إعطاء الطفل

الحليب ومنتجاتة مثل الزبادى والجبن ، الأسماك ، البيض ، السمسم ، البروكلى .

2_يمكنك إعطاء الطفل ما يخفف لثتة مثل

الخضراوات والفاكهه المثلجه مثل الموز ،الجزر ، البطيخ ، قدمى لطفلك قطع من الخبز حيث يمكنة العض فيها بلثتة .

3_حلقات التسنين أو العضاضات .

يحتاج الطفل فى فترة التسنين إلى أشياء كى يمضغها والعضاضات تساعد فى ذلك .

يمكنك تبريد العضاضة فى الثلاجة ولا تضعيها فى الفريزر ، فتجميدها يجعلها ضارة للطفل لأنة يعرضها للميكروبات والبكتيريا منذ لحظة خروجها من الفريزر .

4_تدليك اللثة .

يمكنك إستخدام شاش أو مناشف مبلله أو أصابع نظيفة لتدليك لثة طفلك لتخيف الألأم وبالتالى تقليل إنزعاج الطفل .

5_تقديم بسكويت التسنين للطفل

