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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| مايكروسوفت تزيل برنامجها الأشهر WordPad من ويندوز.. وأفضل موبايل ريلمي للشباب في السوق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بعد حظرها في بعض المدارس الأمريكية.. OpenAI تعلن عن ChatGPT للمعلمين

 

أعلنت شركة OpenAI عن دليل جديد للمعلمين لاستخدام ChatGPT في الفصول الدراسية وذلك بعد حظر أداة الذكاء الاصطناعي في عدد من المدارس الأمريكية، حيث يبدو أن الشركة تهدف إلى استرضاء شريحة المعلمين الذين بدا أنهم مستبعدون.

 

بعد ما يقرب من 30 عامًا.. مايكروسوفت تزيل برنامجها الأشهر WordPad من ويندوز


بعد ما يقرب من 30 عامًا، قررت شركة مايكروسوفت الاستغناء عن برنامج WordPad الشهير من نظام التشغيل الخاص بها من Windows “ويندوز”، حيث ستتم إزالته ضمن إصدار مستقبلي من ويندوز.


سعره 2800 جنيه.. موبايل “تاتش” من نوكيا بإمكانات مميزة لمحدودي الدخل


يرتبط الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية بعلامة نوكيا التجارية المميزة، حيث تتمع هذه الهواتف بصلابة شديدة في هيكلها وأداء قوي مع توفير الاحتياجات التكنولوجية الأساسية وذلك الهواتف التي تتمتع بسعر رخيص والتي تتناسب مع محدودي الدخل.

 

لمحبي الفلاجشيب.. أفضل موبايلات من وان بلس OnePlus تنافس آيفون وسامسونج


تتميز هواتف الفئة الرائدة من شركة وان بلس الصينية بمواصفات قياسية حيث تقدم الهواتف تصميما مميزا مع معالجات قوية للغاية من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرات فائقة الدقة تقدم صورا رائعة، بالإضافة إلى بطاريات ذات سعة كبيرة وشاشات ذات جودة عالية.

 

معالج كوالكوم وكاميرا 64 ميجابيكسل.. أفضل موبايل ريلمي للشباب في السوق


يركز الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية خاصة من الشباب على قدرات الهاتف ومواصفاته المميزة، حتى يكون ملائما للاستخدام لساعات طويلة مع معالج قوي وبطارية كبيرة، بالإضافة إلى شاشة مميزة تتحمل الأفلام ذات الجودة العالية مع كاميرا فائقة للتصوير.

 

تسريبات تكشف موعد الإطلاق العالمي لهاتف فيفو المميز Vivo 29


كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تستعد لإطلاق هاتفها المميز Vivo V29 في السوق العالمية في 7 سبتمبر المقبل، حيث تشير التسريبات أن الهاتف سيحصل على إصدار وشيك في عدد كبير من الدول منها الهند، ثاني أكبر سوق للهواتف عالميا.

 

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