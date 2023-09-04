أخبار التكنولوجيا| مايكروسوفت تزيل برنامجها الأشهر WordPad من ويندوز.. وأفضل موبايل ريلمي للشباب في السوق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة OpenAI عن دليل جديد للمعلمين لاستخدام ChatGPT في الفصول الدراسية وذلك بعد حظر أداة الذكاء الاصطناعي في عدد من المدارس الأمريكية، حيث يبدو أن الشركة تهدف إلى استرضاء شريحة المعلمين الذين بدا أنهم مستبعدون.



بعد ما يقرب من 30 عامًا، قررت شركة مايكروسوفت الاستغناء عن برنامج WordPad الشهير من نظام التشغيل الخاص بها من Windows “ويندوز”، حيث ستتم إزالته ضمن إصدار مستقبلي من ويندوز.



يرتبط الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية بعلامة نوكيا التجارية المميزة، حيث تتمع هذه الهواتف بصلابة شديدة في هيكلها وأداء قوي مع توفير الاحتياجات التكنولوجية الأساسية وذلك الهواتف التي تتمتع بسعر رخيص والتي تتناسب مع محدودي الدخل.



تتميز هواتف الفئة الرائدة من شركة وان بلس الصينية بمواصفات قياسية حيث تقدم الهواتف تصميما مميزا مع معالجات قوية للغاية من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرات فائقة الدقة تقدم صورا رائعة، بالإضافة إلى بطاريات ذات سعة كبيرة وشاشات ذات جودة عالية.



يركز الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية خاصة من الشباب على قدرات الهاتف ومواصفاته المميزة، حتى يكون ملائما للاستخدام لساعات طويلة مع معالج قوي وبطارية كبيرة، بالإضافة إلى شاشة مميزة تتحمل الأفلام ذات الجودة العالية مع كاميرا فائقة للتصوير.



كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تستعد لإطلاق هاتفها المميز Vivo V29 في السوق العالمية في 7 سبتمبر المقبل، حيث تشير التسريبات أن الهاتف سيحصل على إصدار وشيك في عدد كبير من الدول منها الهند، ثاني أكبر سوق للهواتف عالميا.