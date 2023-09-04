59 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 4-9-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 59 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 112 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 58 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 97 و 98 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم



سجّل سعر البيض الأبيض ما بين 114.75 و 118 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 116 و 119 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 120 و 124 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 15.5 و 21 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 11.5 و 12.5 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 7.75 و 8.75 جنيه.