بعد استبداله.. وزير الدفاع الأوكراني يعلن تقديم استقالته لرئيس البرلمان

أعلن وزير الدفاع الأوكراني المقال أوليكسي ريزنيكوف، عن تقديم استقالته من منصبه بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي استبداله بالسياسي رستم أوميروف.

ونشر ريزنيكوف عبر حسابه على منصة "إكس" صورة خطاب استقالته إلى رئيس برلمان أوكرانيا رسلان ستيفانشوك.

وعلق ريزنيكوف بالقول "لقد كان شرفًا لي خدمة الشعب الأوكراني والعمل لصالح الجيش على مدار الـ 22 شهرًا الماضية، وهي أصعب فترة في تاريخ أوكرانيا الحديث".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلف أمس الأحد، السياسي رستم أوميروف وزيرًا جديدًا للدفاع خلفًا لأوليكسي ريزنيكوف، في خطوة مفاجئة، تمهد الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب التي تشنها روسيا منذ فبراير 2022.

وحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس"، يعد رستم أوميروف، من تتار القرم وكان يرأس صندوق أملاك الدولة منذ العام الماضي.

وجاء تعيينه في ظل الهجوم المضاد الذي تشنه كييف، وأيضا الحملة التي تقودها أوكرانيا ضد الفساد بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.