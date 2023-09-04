مطار مرسى علم الدولي يستقبل 12 رحلة طيران من التشيك وإيطاليا وألمانيا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الاثنين 12 رحلة طيران دولية أوروبية، وذلك ضمن إجمالي 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

تقوم السلطات المختصة في مطار مرسى علم بتسهيل إجراءات الوصول للمسافرين، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من دول متعددة، أغلبها من دول أوروبية. يتم نقل الوافدين إلى مختلف الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

ومن بين الرحلات الوافدة اليوم، تصل 5 رحلات من جمهورية التشيك، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلتين من ألمانيا، إضافة إلى رحلتين داخلية.

يجدر بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل خلال هذا الأسبوع الجاري 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم، بما في ذلك التشيك وإيطاليا وبولندا، وألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.