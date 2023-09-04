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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"من غير جنيه"| ملكات جمال روسيا يبحثن عن عرسان عرب.. ما القصة!

من غير جنيه ملكات
"من غير جنيه" ملكات جمال روسيا يبحثون عن عرسان عرب

انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الفيديوهات والإعلانات عن الزواج المجاني من جميلات روسيا بشرط أن يكون العريس عربيا، وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا، لكن ما الأمر؟ 

قلة الرجال

ظهرت الكثير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب عن بحث ملكات جمال دولة تتاراستان الروسية عن عرسان عرب للزواج منهم بسبب قلة عدد الرجال وزيادة معدلات عنوسة الفتيات بها، وهو الأمر الذي أكدته الإحصائيات مثل إحصائيات عام 2010 التي تؤكد أن كل 1160 امرأة روسية يقابلها 1000 رجل روسي فقط. 

زواج مجاني

أشارت الفيديوهات إلى أن فتيات تترستان يبحثن عن عرسان مصريين وعرب للزواج بدون دفع أي مصاريف أي "بدون جنيه واحد" فقط كل ما سيتكلفه العريس هو تذكرة السفر الخاصة به.

تتميز فتيات تترستان بالجمال والرشاقة والتدين، وتقوم العديد منهن بنشر صورهن على صفحاتهم الخاصة مطالبين عرسان بشرط أن يكونوا مصريين أو عرب.

ووصل الأمر إلى نزول فتيات تترستان إلى الشارع والقيام بمظاهرة يطالبن فيها بعرسان مع تأكيدهن على أنهن ليس لهن أي ذنب في قلة عدد الرجال بالدولة.

حاولت سلطات دولة تتاراستان حل الأمر من خلال عمل مسابقات تتزوج الفائزة بها من شاب روسي، ورغم ذلك لا تزال الأزمة قائمة وهو ما دفع الفتيات وذويهم إلى البحث عن عرسان عرب للزواج منهن.

كما تقوم عائلات الفتيات بإرسالهن للدراسة والعمل في أيً من الدول العربية بشرط أن يكون معهن شخص من أقاربهن لتسهيل زواجهن.

حقيقة أم شائعة

لكن هل هذا الخبر حقيقة أم شائعة، هذا ما اختلف عليه مشاهدو هذه الفيديوهات، حيث قال البعض إنهم سيسافرن إلى تتاراستان للزواج من إحدى فتياتها، كما أكد أحدهم أنه سافر بالفعل إلى تتاراستان وتزوج من فتاة بها.

بينما خرجت فيديوهات أخرى تؤكد أن هذا الأمر ما هو إلا شائعات وأكاذيب وأن فيديوهات وصور الفتيات التي تم تداولها كانت من مسابقة ملكات جمال روسيا. كما ادعى البعض أن هذه الشائعة انتشرت كفخ لاستدراج الشباب العرب إلى تتاراستان وتجنيدهن للمشاركة في الحرب مع أوكرانيا أو بيع أعضائهم!                                                                

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