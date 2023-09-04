قنديل: لدينا تاريخ عريق واستضافة حلوان لأسبوع الشباب لكونها أم الكليات الفنية

تستعد جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر ٨ سبتمبر حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب



وصرح الدكتور السيد قنديل "رئيس جامعة حلوان " خلال مؤتمر صحفي أن جامعة حلوان هي من اقدم الجامعات بمصر لتاريخ كلياتها الفريد و الذي بدأ منذ عام ١٩٠٨ ، و هي أساس الأنشطة الطلابية لتوافر الكليات المتخصصة في تخريج الكوادر القادرة علي إدارة الأنشطة الطلابية مثل كليات التربية الرياضية وكليات الفنون.



و تابع قنديل ان جامعة حلوان بها حوالي ١٢٠ الف طالب و لها دور تكنولوجي و فني و نوعي متفرد ، لذا يجب ان تستضيف جامعة حلوان اسبوع شباب الجامعات ، فهي ام الكليات الفنية و ام الانشطة الطلابية .

و اشار قنديل ان تقدم الجامعة لاستضافة اسبوع شباب الجامعات لاهمية استضافة الجامعة لهذا التجمع الطلابي لكل شباب الجامعات المصرية ، و لزيادة الوعي لدي طلاب الجامعات باستراتيجية الجمهورية الجديدة و توجيههم نحو التطور و تحقيق التنمية .

و تحرص جامعة حلوان على توفير بيئة مناسبة لتطوير شخصيات ومهارات الطلاب وتوجيه اهتماماتهم واحتياجاتهم الشخصية والأكاديمية ، خلال هذا الاسبوع .

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