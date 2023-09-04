بعد بيراميدز.. إنبي يدرس تقديم شكوى ضد الزمالك بسبب مصطفى شلبي

يدرس مجلس ادارة نادي انبي تقديم شكوى ضد الزمالك في اتحاد الكرة المصري بسبب نجم الفريق الأبيض مصطفي شلبي.

شكوى نادي انبي تتضمن عدم الحصول على مستحقات متأخرة بلغت 10 مليون جنيه لدي نادي الزمالك باقي قيمة صفقة انتقال مصطفي شلبي إلي الفارس الأبيض.

وأعلن نادي الزمالك خلال شهر اكتوبر الماضي عن ضم مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي رسميا، وأنهى مسؤولو القلعة البيضاء الاتفاق مع إدارة النادي البترولي على كافة التفاصيل.

واتفق الزمالك مع انبي على ضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه وجاء تعاقد النادي الأبيض مع اللاعب بناء على طلب الجهاز الفني، وعقب توصية أحد أفراد اللجنة الفنية بإنبي للزمالك بضم اللاعب.

ورفض نادي انبي ضم أي صفقة تبادلية من الزمالك لتقليل المقابل المادي .



أزمة أحمد عيد بين الزمالك وانبي

وكان مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، تقدم بشكوى رسمية ضد أحمد عيد لاعب الفريق البترولي والعائد حديثًا إلى نادي الزمالك، للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت شكوى نادي إنبي للجنة الانضباط كالتالي :-

يهدي نادي إنبي الرياضي لسيادتكم وكافة العاملين بالاتحاد المصري لكرة القدم أطيب وأرق التحيات بالإشارة لخطاباتنا لسيادتكم بتواريخ 13-7-2023، 24-7-2023، يرجى التكرم بالعلم أن نادي إنبي يتقدم بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك واللاعب أحمد عيد مرفق لسيادتكم ما يفيد بسداد الرسوم المقررة.

كما يرجي تحويل اللاعب أحمد عيد للجنة الانضباط لما بدر منه من سلوك توضحها فيما يلي:-

1- حضور تدريبات نادي الزمالك رغم عدم انتهاء مدة إعارته دون تصريح مسبق من مسئولي نادي إنبي.

2- مداخلته الهاتفية على أحد القنوات الفضائية وتأكيده على عدم توقيعه على عقد بنية البيع مما يشوّه صورة نادي إنبي، وهذا يتنافى مع الأخلاق الرياضية المعمول بها بالوسط الرياضي.

حيث أكد محمد اسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي أنه تفاجئ بانقطاع أحمد عيد عن تدريبات نادي إنبي ، وحاول الجهاز الإداري الوصول إليه لكنه أغلق هاتفه بشكل مفاجئ .

وأكد أن نادي إنبي سيتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد عيد بعد هروبه بشكل مفاجئ وانقطاعه عن التدريبات بدون مبرر .



بيراميدز يشكو الزمالك

يُجهز نادي بيراميدز شكوى في الوقت الحالي ضد نادي الزمالك، بسبب مستحقات صفقتي نبيل عماد دونجا وعمر جابر ثنائي الفريق.



ووفقا لبرنامج "+90" على قناة النهار: فإن بيراميدز لم يحصل على مستحقات الصفقتين حتى الآن، وسوف يشكو الزمالك في اتحاد الكرة".

ويخوض فريق الزمالك، بقيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو، مرانه صباح اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

مواجهة الزمالك في الكونفدرالية

ويستعد الزمالك بقيادة أوسوريو لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وسينتظم الفريق الأبيض في المعسكر الداخلي بمصر الجديدة عقب انتهاء المران الصباحي اليوم الإثنين.

