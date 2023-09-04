السيد قنديل: أسبوع شباب الجامعات فرصة لتعريف الطلاب باستراتيجية الجمهورية الجديدة

تستعد جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر، في 8 سبتمبر؛ حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب.



وصرح الدكتور السيد قنديل "رئيس جامعة حلوان " خلال مؤتمر صحفي ان تقدم الجامعة لاستضافة أسبوع شباب الجامعات لأهمية استضافة الجامعة لهذا التجمع الطلابي لكل شباب الجامعات المصرية ، و لزيادة الوعي لدي طلاب الجامعات باستراتيجية الجمهورية الجديدة و توجيههم نحو التطور و تحقيق التنمية .



و اكد رئيس الجامعة علي ستعداد الجامعة لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة لنجاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب.

و اوضح الدكتور السيد قنديل ان الهدف الرئيسي من اسبوع شباب الجامعات هو التسويق للجامعة و تعريف الطلاب بامكانياتها و مهارات طلابها المتميزين سعيا وراء رفع مكانة جامعة حلوان محليا و دوليا .



و تحرص جامعة حلوان على توفير بيئة مناسبة لتطوير شخصيات ومهارات الطلاب وتوجيه اهتماماتهم واحتياجاتهم الشخصية والأكاديمية ، خلال هذا الاسبوع .

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رئيس جامعة حلوان (5)

رئيس جامعة حلوان (6)