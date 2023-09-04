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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا : نناقش قضايا بحثية بأسبوع الشباب

صدى البلد

تستعد جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر  ٨ سبتمبر حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب

و صرح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان  للدراسات العليا ان الجامعة تناقش خلال اسبوع شباب الجامعات العديد من القضايا البحثية من خلال  مجمع البحث العلمي منها “ التغيرات المناخية ، ريادة الاعمل ، الحاضنات التكنولوجية ” و ذالك حرصا علي تنمية قدرات الطلاب البحثية لاعداد باحثين قادرين علي تحقيق اهداف التنمية المستدامة . 

و قد تم تصميم كل ما يخص اسبوع شباب الجامعات بايدي طلاب الجامعة حرصا منا علي دعم الطلاب نحو الابداع و الابتكار  . 

وقد سبق وقدم الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية ورئيس اللجنة التنفيذية عرضا توضيحيا لتقدير موقف الاستعداد لاستضافة شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان والمهام التي تم الانتهاء منها، كما قدم رؤساء اللجان المختلفة رؤيتهم حول عمل اللجنة. 

رئيس جامعة حلوان (1)
رئيس جامعة حلوان (1)
رئيس جامعة حلوان (2)
رئيس جامعة حلوان (2)
رئيس جامعة حلوان (3)
رئيس جامعة حلوان (3)
رئيس جامعة حلوان (4)
رئيس جامعة حلوان (4)
رئيس جامعة حلوان (5)
رئيس جامعة حلوان (5)
رئيس جامعة حلوان (6)
رئيس جامعة حلوان (6)
رئيس جامعة حلوان (7)
رئيس جامعة حلوان (7)

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