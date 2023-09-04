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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السيد قنديل: جامعة حلوان تضم 220 ألف طالب ولدينا 1000 برنامج تعليمي

صدى البلد

صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن جامعة حلوان أقدم جامعات مصر بتاريخ إنشاء كلياتها ودورها فى إنشاء كليات تمثل قوى ناعمة بعد جامعة الأزهر، حيث تم فى عام 1839 تأسيس أول كلية بالجامعة والكلية الثانية بدأت قبل جامعة القاهرة بشهور عام 1908 وهى كلية الفنون وتمتاز عن كونها أول كلية فنون بالمنطقة وأول كلية تربية رياضية بجامعة حلوان، وأشرفت على إنشاء كلية الفنون فى سوريا خلال فترة الوحدة، فضلا عن كلية السياحة أول كلية وكذلك الاقتصاد المنزلي وكلية الخدمة الاجتماعية.

وأضاف الدكتور السيد قنديل خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل الاستعدادات لأسبوع شباب الجامعات، أن جامعة حلوان تضم 1000 برنامج و220 ألف طالب وتقوم بدور تكنولوجى وفنى ونوعى متفرد .

وتابع رئيس جامعة حلوان انه كان من غير اللائق وجود كل هذه التخصصات التى يتسابق فيها الطلاب فى أسبوع شباب الجامعات دون أن يتم تنظيمه بجامعة حلوان التى تعتبر أم الأنشطة الطلابية فى الجامعات، وتقدمنا للمجلس الأعلى للجامعات بتنفيذ واستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر وتم الموافقة على ذلك ، ومع توجه الجمهورية الجديدة لابد من العمل على زيادة الوعى لدى الطلاب بأن استراتيجية الجمهورية الجديدة مستقبل لجيل كامل يجب أن يكون لديهم وعى.

وقد سبق وقدم الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية ورئيس اللجنة التنفيذية عرضا توضيحيا لتقدير موقف الاستعداد لاستضافة شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان والمهام التي تم الانتهاء منها، كما قدم رؤساء اللجان المختلفة رؤيتهم حول عمل اللجنة. 
 

رئيس جامعة حلوان (1)
رئيس جامعة حلوان (1)
رئيس جامعة حلوان (2)
رئيس جامعة حلوان (2)
رئيس جامعة حلوان (3)
رئيس جامعة حلوان (3)
رئيس جامعة حلوان (4)
رئيس جامعة حلوان (4)
رئيس جامعة حلوان (5)
رئيس جامعة حلوان (5)
رئيس جامعة حلوان (6)
رئيس جامعة حلوان (6)
رئيس جامعة حلوان (7)
رئيس جامعة حلوان (7)

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