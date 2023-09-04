رابط موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية بالعام الدراسي الجديد

ينطلق العام الدراسي الجديد في شهر أكتوبر القادم لطلاب الجامعات والتي يلجأ بعضهم للسكن بالمدن الجامعية لبعد محل الإقامة عن الجامعة، وعليه يبحث هؤلاء عن رابط موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمدن.

ويمكن لطلاب الجامعات المنضمين للمدن تصفح رابط موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية والذي يتيح عدة خدمات بعضها يستفيد منه الطالب قبل الدراسة كمعرفة مواعيد التقدم للمدن الجامعية، تقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية، تسجيل دخول الطلاب، الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية، فضلا عن متابعة إرشادات التقدم والإقرارت المرتبطة بكل جامعة.



إرشادات التقدم والإقرارات

ولمعرفة إرشادات التقدم والإقرارات المرتبطة بكل جامعة يقوم الطالب والطالبة باختيار الجامعة المراد السؤال عنها ثم الضغط على عرض المواعيد.

إرشادات التقدم والإقرارات المرتبطة المنصورة

ووفق المنشور عبر رابط موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية، فإن المستندات والأوراق المطلوبة هي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (والأصل للإطلاع).

- شهادة ضمان اجتماعي معتمدة من مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب.

- إقرار الضامن للطالب معتمد من الجهة التى يعمل بها الضامن.

- عدد (8) صور شخصية للطالب (مقاس 4×6).