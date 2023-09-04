عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تكشف تفاصيل جديدة عن اقتحام الاحتلال لجنين

صدى البلد

أصدرت "سرايا القدس"، التي تعتبر الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، منذ قليل، بيانًا كشفت فيه تفاصيل جديدة عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وقال البيان: "في محاولة فاشلة جديدة نفذها جيش العدو الغادر ظهر اليوم على أطراف مخيم جنين، حيث دخلت قوات وآليات الاحتلال في أكثر من محور بغطاء جوي بطائرات المروحية والمسيرة (درون). ومنذ اللحظات الأولى لتسلل القوات الخاصة على محور الحي الغربي تمكن مجاهدونا في سرايا القدس - كتيبة جنين من اكتشاف القوة المتسللة واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وخوض اشتباك مباشر معها وإفشال ما كانت تسعى للوصول إليه".

وأضاف: "وبعون الله وتوفيقه وجه مجاهدونا ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وآلياته التي وصلت للحي الغربي وتمركزت على أطراف المخيم وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة. كما استهدف مجاهدونا طائرات الاحتلال المسيرة (درون) في سماء المخيم بصليات كثيفة من الرصاص وتمكنوا من إسقاط إحداها والسيطرة عليها. وبعون الله وتوفيقه تمكنت وحدة الهندسة في كتيبة جنين من تفجير سلسلة من العبوات المعدة مسبقاً في آليات الاحتلال محققين إصابات مباشرة فيها".

جنين .. جيش الاحتلال ينسحب من المدينة بعد اقتحامها ويعتقل 5 فلسطينيين

أول تعليق من حماس بعد اقتحام الاحتلال لمخيم جنين بالضفة

وصباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين مطلقة عملية عسكرية جديدة في المخيم دارت على إثرها اشتباكات مسلحة مع شبان فلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات كبيرة وآليات وجرافات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم وأغلقت مناطق عدة وأطلقت الرصاص بكثافة ما أدى لإصابة عدد من الشبان الفلسطينيين، وصل عددهم إلى 6 أشخاص.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين من أجل اعتقال عدد من المطلوبين من بينهم أحد نشطاء حركة حماس في جنين، فيما تم اعتقال عدد من المطلوبين بعد إصابتهم برصاص الجيش.

 

 

 

سرايا القدس أخبار جنين اشتباكات مخيم جنين اقتحام جنين اقتحام مدينة جنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

موضوعات متعلقة

جنين .. جيش الاحتلال ينسحب من المدينة بعد اقتحامها ويعتقل 5 فلسطينيين

أول تعليق من حماس بعد اقتحام الاحتلال لمخيم جنين بالضفة

ترشيحاتنا

إعلان مهم من الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام جنين

مفيدة شيحة تفتح النار على أنغام: خسرت لقب صوت مصر

اصطدام طائرتين على مدرج مطار فانكوفر في كندا.. صور

3 مرشحين في انتخابات الزمالك .. اعرف التفاصيل

سرايا القدس تكشف تفاصيل جديدة عن اقتحام الاحتلال لجنين

طريقة عمل سمك من المطبخ الهندي| مذاق لا يقاوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك من المطبخ الهندي| مذاق لا يقاوم

فستان منى زكي الأحمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

الفرق كبير.. عارضة ازياء ترتدي فستان ريهام عبدالغفور وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

بعد تصدرها التريند| صور تكشف عن إطلالات سارة زكريا

فيديو

بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ