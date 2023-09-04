سرايا القدس تكشف تفاصيل جديدة عن اقتحام الاحتلال لجنين

أصدرت "سرايا القدس"، التي تعتبر الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، منذ قليل، بيانًا كشفت فيه تفاصيل جديدة عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وقال البيان: "في محاولة فاشلة جديدة نفذها جيش العدو الغادر ظهر اليوم على أطراف مخيم جنين، حيث دخلت قوات وآليات الاحتلال في أكثر من محور بغطاء جوي بطائرات المروحية والمسيرة (درون). ومنذ اللحظات الأولى لتسلل القوات الخاصة على محور الحي الغربي تمكن مجاهدونا في سرايا القدس - كتيبة جنين من اكتشاف القوة المتسللة واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وخوض اشتباك مباشر معها وإفشال ما كانت تسعى للوصول إليه".

وأضاف: "وبعون الله وتوفيقه وجه مجاهدونا ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وآلياته التي وصلت للحي الغربي وتمركزت على أطراف المخيم وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة. كما استهدف مجاهدونا طائرات الاحتلال المسيرة (درون) في سماء المخيم بصليات كثيفة من الرصاص وتمكنوا من إسقاط إحداها والسيطرة عليها. وبعون الله وتوفيقه تمكنت وحدة الهندسة في كتيبة جنين من تفجير سلسلة من العبوات المعدة مسبقاً في آليات الاحتلال محققين إصابات مباشرة فيها".

وصباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين مطلقة عملية عسكرية جديدة في المخيم دارت على إثرها اشتباكات مسلحة مع شبان فلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات كبيرة وآليات وجرافات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم وأغلقت مناطق عدة وأطلقت الرصاص بكثافة ما أدى لإصابة عدد من الشبان الفلسطينيين، وصل عددهم إلى 6 أشخاص.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين من أجل اعتقال عدد من المطلوبين من بينهم أحد نشطاء حركة حماس في جنين، فيما تم اعتقال عدد من المطلوبين بعد إصابتهم برصاص الجيش.