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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإقليمي لعلوم الفضاء: أفريقيا تحتاج 300 مليار دولار سنويا لحل أزمة المناخ

إفريقيا والتغير المناخي
إفريقيا والتغير المناخي

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن قمة إفريقيا للمناخ جاءت فى توقيت مثالي، لأن القارة الإفريقية هي المتأثر الأكبر من التغيرات المناخية وتداعياتها، وبالتالي كان يجب أن يكون إجتماع أو مؤتمر لتوحيد الجهود.

وأضاف نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدول الإفريقية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ستناقش عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالمناخ، والتي تمس مباشرة للقارة الإفريقية، ومنها التكيف ورفع الطموح.

وتابع نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أنه خلال كوب 27 كانت مصر مهتمة جدا بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتمويل الدول النامية، خاصة الإفريقية، لافتا إلى أن الدول الإفريقية تحتاج أكثر من 300 مليار دولار سنويا لحل أزمة التغير المناخي.

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