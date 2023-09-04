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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يعلنها.. تعاون عسكري بين تركيا وروسيا قريبا

صدى البلد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن:" هناك خطوات كبيرة في التعاون العسكري بين روسيا وتركيا".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين:" سنبحث التبادل التجاري مع روسيا بالعملات الوطنية ".


وأضاف أردوغان خلال زيارة رسمية له إلي مدينة سوتشي الروسية أن:" التبادل التجاري بين روسيا وتركيا وصل إلى 100 مليار دولار ".

أردوغان: سنبحث التبادل التجاري مع روسيا بالعملات الوطنية

وكان قد وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى مدينة سوتشي الروسية، وذلك في زيارة عمل لعقد مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويعد هذا أول لقاء بين أردوغان وبوتين منذ وقف روسيا العمل بصفقة الحبوب بسبب عدم تنفيذ الشروط الروسية فيها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن أردوغان سينقل على الأرجح إلى الرئيس الروسي كوسيط يتحدث مع كل من موسكو وكييف مواقف شركاء الأتراك في الغرب ومقترحاتهم لتسوية الأزمة الأوكرانية.

فيما ذكرت صحيفة "Milliyet" التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجدد خلال محادثاته مع بوتين في سوتشي اليوم إعلان استعداده للوساطة في حل أزمة أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة: "سيؤكد الرئيس أردوغان لنظيره الروسي على أهمية إحلال السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وسيعلن عن استعداده للوساطة وتقديم كل الدعم، بما في ذلك تنظيم مفاوضات مباشرة، لضمان السلام الدائم بين طرفي النزاع".

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