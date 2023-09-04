أخبار التوك شو.. أمطار في 5 محافظات اليوم.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الأحوال الجوية.. وقفزات جديدة في أسعار الذهب

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.



أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2537 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.36 جنيه للبيع، و 33.21 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.98 جنيه للبيع، و39.80 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.44 جنيه للبيع، و99.99 جنيه للشراء .

الأرصاد:أمطار بـ 5 محافظات اليوم

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار تحسن الأحوال الجوية، موضحة أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات على القناة الأولى، أن العظى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 33 لـ 34 درجة خلال فترة النهار، وفي فترة الليل سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة.

ولفتت إلي أن هناك ارتفاع نسب الرطوبة، وأن هناك فرص لـ سقوط الأمطار الخفيفة بسبب السحب، وأن تلك المحافظات هي" الإسكندرية ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية".

استقرار الأحوال الجوية مستمر حتى الغد

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن استقرار الأحوال الجوية مستمر حتى الغد، ولكن من يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

وطالبت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من المواطن بـ الاستماع لـ نشرات الأرصاد، وعدم الاستماع لأي شائعات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 23

دمياط 32 24

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 36 24

نخل 32 19

كاترين 32 17

الطور 33 25

طابا 32 26

شرم الشيخ 37 29

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 30 23

السلوم 30 24

سيوة 36 22

رأس غارب 37 28

الغردقة 38 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 39 30

حلايب 35 28

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 36 28

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 40 26

الأقصر 38 27

أسوان 39 28

الوادي الجديد 39 26

أبوسمبل 41 28