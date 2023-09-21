رونالدو على جهاز كشف الكذب| قائد النصر يكشف عن أفضل أهدافه.. رفض هذا السؤال.. وهذه الإجابة خاطئة

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وقائد نادي النصر السعودي، في حوار مع إحدي المنصات التي يقوم برنامجها بإخضاع الضيف لجهاز كشف الكذب، وقام رونالدو بالجواب علي عدد من الأسئلة والكشف عن تفاصيل حياته.

وتم تسريب مقطع فيديو من اللقاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لينال الفيديو عدد كبير من المشاهدات من جماهير ومحبي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذين يريدون معرفة مدي صحة إجابات رونالدو علي حياته الشخصية.

رونالدو تحت جهاز كشف الكذب

وفي الفيديو المسرب، بدأت الأسئلة الموجهة لرونالدو بالتأكد من اسمه حتي يتم التأكد علي صحة جهاز كشف الكذب، وأوضح رونالدو أن رقم 7 هو رقمه المفضل بالنسبة له.

وكشف رونالدو أنه قام بتناول الوجبات السريعة من قبل، وأنه قام بالبحث عن اسمه علي متصفح جوجل عدة مرات، وأنه يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في التاريخ.

الهدف المفضل لكريستيانو.. والبرتغال لن تفوز بكأس العالم

وأكد كريستيانو رونالدو أن البرتغال ستفوز يومًا ما بكأس العالم، لكن أظهر جهاز كشف الكذب أن إجابة رونالدو إجابة خاطئة، ونفي رونالدو رغبته في مقايضة ميداليات تتويجه بدوري أبطال أوروبا بحصد كأس العالم للمنتخبات.

وعن سؤال البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أفضل هدف له، جاوب رونالدو أن هدف الضربة المزدوجة مع ريال مدريد الإسباني في شباك يوفنتوس الإيطالي، بذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، يعد أفضل هدف له.

من هو أفضل مدرب؟

وبسؤال هل الدوري الإنجليزي أصعب دوري في العالم، جاوب رونالدو أنه نعم ليصدق جهاز كشف الكذب علي كلامه، كما توجه لرونالدو سؤال عن مدربه الأسبق السير أليكس فيرغسون، وكونه أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم.

لكن رونالدو لم يقم بالرد نعم أو لا، وقال رونالدو في المقابل: "ليس من العدل أن نقول "الأفضل"، لقد فزت بالكثير من الألقاب مع المدربين الذين عملت معهم، وعلينا أن نعتبرهم الأفضل أيضًا، لذلك أعتقد أنه ليس عادلًا أن نذكر اسم واحد".

رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب وقائد نادي النصر السعودي ترتيب هدافي الدوري السعودي لكرة القدم بعد مرور 5 أسابيع من بطولة الدوري وقبل فترة التوقف الدولي لأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالمنتخبات .

وجاء رونالدو في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف سجلهم خلال 5 مباريات مع النصر مع صناعته 4 أهداف آخرين ، بينما احتل المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم اتحاد جدة الوصافة برصيد 5 أهداف ثم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي في المركز الثالث برصيد 5 أهداف .

وسجل رونالدو هاتريك في مباراة النصر والفتح بدوري روشن السعودي في الجولة الثانية التي انتهت بفوز النصر 5-0 كما سجل هدفين في فوز النصر على الشباب 4-0 بالجولة الثالثة قبل أن يسجل هدفا في فوز النصر على الحزم 5-1 بالجولة الخامسة من المسابقة .