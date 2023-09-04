نفسي أخف وأروح المدرسة.. طفلة تعاني الإصابة بورم بالمخ

كشفت قناة إم بي سي مصر2، أن هناك طفلة تدعى كارمن وجدي، تعاني من ورم نادر بالمخ، وتبحث عن أمل في العلاج بالمجان.



وجاء في التقرير أن أماني الحداد، والدة الطفلة تقول، إن نجلتها تعاني من نشاط للورح في المخ، وأنها في المرحلة الرابعة.



وتابعت أن بداية اكتشاف المرض، جاء بأن نجلتها تعاني من مشكلات في المشي، وأن حركتها كانت ضعيف، وانها كانت تنظر بعين واحدة.



وأوضحت أنها ذهبت لأكثر من طبيب خاص، واكد أن حالتها صعبة، وتحتاج مستشفى، وأن الكثير من المستشفيات رفضت استقبال الحالة.



وأشارت إلي أن بعض الأطباء قالوا لها :" لازم تسافري لـ الخارج" وطالبت بعلاج نجلتها، ولآن والدها عامل يومية، وقام ببيع كل شيء.



وقالت الطفلة المصابة:" نفسي أخف وأروح المدرسة، ويكون ليا صحاب".



