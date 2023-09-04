نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع التطوير والرصف بطريق طراد النيل بمنشأة القناطر

تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل بمركز منشأة القناطر.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل أي معوقات.



ووجه نائب محافظ الجيزة، بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع اعمال التطوير والرصف.



مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.



كما عاين نائب محافظ الجيزة، طريق ترعة الزمر بمركز أوسيم تمهيدا لبدء أعمال رصف المرحلة الثانية للطريق.



رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمد عبد الراضي، رئيس مركز منشأة القناطر، والدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز أوسيم، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق و شركة كهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذة لأعمال الرصف.

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