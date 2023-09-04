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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون .. تحذير من ارتكاب هذه الأفعال والغرامة 25 جنيها

غرامة
غرامة

حدد قانون العقوبات عددا من الأفعال التي يرتكبها المواطنين في الأماكن العامة والشوارع، تعد كمخالفات قانونية تستوجب توقيع الغرامة، من أجل ضبط سلوكيات المواطن واتباعه التعليمات والإرشادات .

ونصت المادة (379)علي أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

 - من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.

- من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

- من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

- من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.

ووفقا للمادة (380) فإن من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط إلا تزيد على خمسين جنيهاً، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها.

فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً.

غرامة المدن العقوبات الأماكن العامة الصحة

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