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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها فى حدائق القبة

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة ، اليوم محاكمة عامل بتهمة قتل موظفة لسرقتها .

وتمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة.

بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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