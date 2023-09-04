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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مستشار شيخ الأزهر: الإمام الأكبر يهتم بالوافدين ويوفر أحدث الأساليب التعليمية لهم

خلال المحاضرة التفاعلية
خلال المحاضرة التفاعلية لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين

عقد مركز تطوير وتعليم الطلاب الوافدين والأجانب، محاضرة تفاعلية تحت عنوان" مراحل ومهارات بناء منظومة الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة للكيانات العلمية والتعليمية ذات المعايير العالمية" اليوم الإثنين.

حضر المحاضرة، حضور الدكتور نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، مدير مركز تطوير وتعليم الطلاب الوافدين، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، واللواء حسام بدر الدين، الرئيس التنفيذي لشركة دماس مصر، وحاضر فيها أحمد حبيب، خبير بناء منظومة الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة.

وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي، إن الإمام الأكبر يولي الطلاب الوافدين اهتماما كبيرا ويوجه دائما بتطوير منظومة التعليم بأحدث الأساليب لتطوير مهارات الطلاب لتخريج طلاب متميزين في كل المجالات، ونعمل على إدخال أنظمة وأساليب جديدة بمواصفات عالمية للارتقاء بالمنظومة التعليمية للطلاب الوافدين.

من جانبه أوضح أحمد حبيب، خبير بناء منظومة الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة، أن أفضل الاستثمار هو الاستثمار في بناء الإنسان وبناء مهاراته وقدراته لبناء مستقبل أفضل ومشرق، لذا الاهتمام بتطوير التعليم أصبح مطلب مهم لكل مجتمع يسعى إلى أن يكون في مقدمة الأمم والحضارات.

وأوضح، أن الهوية المؤسسية تساعد على تطوير المواهب المناسبة للإدارة والحفاظ على مسار تطوير الفرص، مؤكدا أن منظومة الهُوية المؤسسية الرقمية المتكاملة هي أحد أهم الدعائم والركائز المساهمة بقوة في دعم الكيانات العلمية والتعليمية ذات معايير الجودة والتميز المؤسسي.

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الوافدين شيخ الأزهر الإمام الاكبر مهارات الطلاب

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