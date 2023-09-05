تعتبر طريقة عمل النوتيلا من الوصفات التي يمكن تحضيرها من 3 مكونات، وهي من أشهر الحلويات على مستوى المطابخ العالمية؛ حيث يفضلها الاطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيكة النوتيلا، وهي احد وصفات المطبخ الإيطالي، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 12 شخص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا بالمنزل

المقاديرعمل شوكولاتة النوتيلا بالمنزل

1 كوب حليب سائل

5 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة 1 ملعقة نسكافيه

1 كوب سكر

نص كوب زيت

- طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا بالمنزل

في وعاء، يخفق الحليب مع السكر والنسكافيه والكاكاو جيدا.

- يضاف الزيت ملعقة ملعقة مع الخفق المستمر حتى يتجانس الخليط ويصبح قوامه كالمايونين - يسكب شوكولا النوتيلا في وعاء ويوضع في الثلاجة لحين