عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا بالمنزل

طريقة عمل شوكولاتة
طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا بالمنزل

 تعتبر طريقة عمل النوتيلا من الوصفات التي يمكن تحضيرها من 3 مكونات، وهي من أشهر الحلويات على مستوى المطابخ العالمية؛ حيث يفضلها الاطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيكة النوتيلا، وهي احد وصفات المطبخ الإيطالي، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 12 شخص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا بالمنزل

المقاديرعمل شوكولاتة النوتيلا بالمنزل

1 كوب حليب سائل
5 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة 1 ملعقة نسكافيه
1 كوب سكر
نص كوب زيت

- طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا بالمنزل

في وعاء، يخفق الحليب مع السكر والنسكافيه والكاكاو جيدا.
- يضاف الزيت ملعقة ملعقة مع الخفق المستمر حتى يتجانس الخليط ويصبح قوامه كالمايونين - يسكب شوكولا النوتيلا في وعاء ويوضع في الثلاجة لحين

الحلويات طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا طريقة عمل النوتيلا طريقة عمل كيكة شوكولاتة النوتيلا شوكولاتة كيكة النوتيلا المقاديرعمل شوكولاتة النوتيلا بالمنزل طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا بالمنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

وجهة محتملة مفاجئة لـ أشرف بن شرقي.. تفاصيل

ليس سوزا أو موليكا| الأهلي ينهي صفقة المهاجم.. لاعب برازيلي بالفريق قبل الموسم الجديد

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فنان قريب من العائلة يكشف مفاجأة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

في عشر دقائق.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بأقل التكاليف

أرخص من بره.. طريقة عمل اللاتيه المثلج

بعد اتهامه بالتسبب في هزيمة الزمالك بالسحر.. بماذا رد رجب بحة وعائلته؟

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل الجيلي مع الكب كيك

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة في البيت

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

الإفتاء: يجب تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

ترشيحاتنا

قرعة كأس العالم للأندية اليوم في جدة بمشاركة الأهلي.. تفاصيل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

اليوم.. وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الياباني في القاهرة

اليوم.. بيع مخلفات انفجار ميناء بيروت البحري في مزايدة عمومية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منطقة مخيم نور شمس في طولكرم

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكاء طفل ينقذ والدته من الموت بأعجوبة.. شاهد ماذا فعل

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

فيديو

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ