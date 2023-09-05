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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أول رد من الزراعة على شائعات قطع الأشجار النادرة في حديقة الأسماك

أشجار
أشجار

رد الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، ما يتردد بشأن قطع الأشجار النادرة في حديقة الأسماك، مشيرا إلى أن هذا الأمر عا تماما عن الصحة وشائعة. 

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الزراعة تكشف حقيقة قطع الأشجار المعمرة في حديقة الأسماك


وأضاف رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن هناك اهتمام كبير بالحالة التراثية وحريصين على حديقة الأسماك، متابعا أن ما يحدث حاليا أننا مقبلين على موسم تغيير الفصول ويحدث معها تهذيب للأشجار وصيانتها. 
وتابع الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، انه هناك خطورة من أفرع بعض الاشجار ونمتلك خبرة كيفية صيانة الأشجار وتهذيبها، لافتا إلى أن  صيانة الأشجار وتهذيبها لمنع الخطورة على الزائرين والسيارات المركونة خارج الحديقة.

الزراعة حديقة الأسماك الأشجار النادرة اخبار التوك شو محمد رجائى

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