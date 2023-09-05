عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعر الحديد والأسمنت اليوم.. لو هتبني الحق اشتري

سعر الحديد والأسمنت
سعر الحديد والأسمنت

ويقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم لمعرفة أسعار طن الحديد والاسمنت اليوم في الأسواق.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الحديد و الاسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 5 - 9 - 2023، بعد انفراجة فتح المباني في بعض المناطق.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 2 سبتمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023

8 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

تدشين أول خط للسكك الحديد بين العراق وإيران

سعر طن الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

  1. سعر حديد بيانكو 31,700 جنيه
  2. سعر حديد مصر ستيل 31,500 جنيه
  3. سعر حديد الجارحي 32,500 جنيه
  4. سعر حديد الجيوشي 33,000 جنيه
  5. سعر حديد المدينة 32,500 جنيه
  6. سعر  حديد السويس للصلب 33,000 جنيه
  7. سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه
  8. سعر حديد عز 36,000 جنيه
  9. سعر حديد المصريين 32,500 جنيه
  10. سعر حديد بشاي 34,000 جنيه
  11. سعر حديد العتال 33,000 جنيه
  12. سعر حديد عطية 32,000 جنيه
  13. سعر حديد سرحان 31,500 جنيه
  14. سعر حديد المراكبي 33,000 جنيه
  15. سعر حديد الكومي 32,000 جنيه
  16. سعر حديد المعادي 31,500 جنيه
  17. سعر حديد العشري 32,500 جنيه

 

الحديد 

سعر طن الأسمنت اليوم 

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

  1. سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه
  2. سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه
  3. سعر اسمنت اسيوط 1880 جنيه
  4. سعر اسمنت النهضة 1800 جنيه 
  5. سعر اسمنت وادي النيل 1860 جنيه
  6. سعر اسمنت المسلح 1990 جنيه 
  7. سعر أسمنت النصر 1920 جنيه
  8.  سعر اسمنت الممتاز 2060 جنيه
  9. سعر اسمنت التعمير 1750 جنيه
  10. سعر اسمنت المنيا 1880 جنيه

سعر الحديد والأسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

 يجب شراء الحديد والأسمنت بكميات  لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت 

آخر أسعار مواد البناء

ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

اسعار الحديد اليوم أسعار الحديد و الأسمنت أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد والأسمنت اليوم اسعار مواد البناء اليوم أسعار طن الحديد أسعار مواد البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

«الجبلاية» تعلن موعد انطلاق الدوري.. وموقف الأهلي من تأجيل مبارياته بالموسم الجديد

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

موضوعات متعلقة

الحديد بـ34 ألف جنيه فقط.. مفاجأة قوية في أسعار مواد البناء الآن

هبوط غير مسبوق للأسمنت والحديد يتراجع.. ماذا يحدث بأسعار مواد البناء؟

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 8 يوليو 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

الحديد يتراجع 2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

قبل العيد.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت

أسعار مواد البناء اليوم السبت 17-6-2023

مطالب بخفض سعر طن الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 16-6-2023

ترشيحاتنا

روسيا تسقط طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا لاستهداف العاصمة موسكو

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد.. أدعية مأثورة ومجربة احرص عليها

شاومي تطلق إصدارا جديدا من هاتفها المميز Poco C51

ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته.. ويعتذر لزوجته على الهواء لهذا السبب

أبوالدهب: اختيار الشحات في تشكيل رابطة الأندية غير منطقي بعد واقعة الشيبي

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء.. لو هتبني الحق اشتري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

ذكاء طفل ينقذ والدته من الموت بأعجوبة.. شاهد ماذا فعل

فيديو

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ