أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023

يتابع المواطنين بشكل يومي، أخبار أسواق الحديد والأسمنت، والتي تشهد خلال الفترة الماضية ارتفاعا وانخفاضا من وقت لآخر، فقد شهدت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، انخفاضا، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

وبحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، يرصد “صدى البلد” أسعار الحديد والأسمنت لليوم:

سعر طن الحديد الاستثماري:34214.29 جنيه، بتراجع 572.8 جنيه.

سعر طن حديد عز:35165 جنيه، بتراجع 625.46 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1907.37 جنيه، بتراجع 32.9 جنيه