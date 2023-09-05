عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

تعبنا من الانتظار..رسالة
تعبنا من الانتظار..رسالة مؤثرة من مشجعة سعودية إلى محمد صلاح

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشجعة سعودية توجه رسالة مؤثرة إلى النجم المصري، محمد صلاح بشأن عدم حسم انضمامه إلى نادي اتحاد جدة السعودي أم لا. 

قالت مشجعة اتحاد جدة في رسالتها إلى لاعب الكرة المصري، محمد صلاح: “محمد صلاح كيف اقنعك إنه احنا الإتحاديين باقي عندنا أمل إنك تيجي الاتحاد، أقسم بالله قاعدين نستناك، نستني 48 ساعة للحظة للي ممكن يقولوا فيها إنه انت ممكن تجيي عنا”.

محمد صلاح 

وتابعت المشجعة السعودية: “ أسبوعين ترى نستناها، بتجي ولاه لا، قول باجي ولا لاه، تعبنا من الانتظار، هذا العرض لا تفوته”.

اتحاد جدة 

واختتمت مشجعة نادي اتحاد جدة السعودي، حديثها: “أقسم بالله هتتبسط في جدة، ورب البيت هتتبسط في جدة، الجمهور هيسبسطك، وهنستقبلك في كل مكان تروح، وهنحط فوق رأسنا، تعال تعال، تبي تيجي قول هاجي، ما إنك جاي قول ما بجي”. 

المشجعة السعودية

جدير بالذكر إفادة العديد من التقارير الإعلامية أن كلوب لا يزال متمسكا بأمل استمرار محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، كما يتحمل رحيله في العام القادم لخوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط.

تامر أمين: وفد سعودي جديد يصل ليفربول في محاولة لضم محمد صلاح

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

نادي الاتحاد السعودي الاتحاد السعودي محمد صلاح محمد صلاح اخبار أخبار محمد صلاح موقع صدى البلد النجم المصري محمد صلاح المصري محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

ترشيحاتنا

سيف زاهر يكشف تفاصيل عن مهاجم الأهلي الجديد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يحقق مطالب أهالي سيناء

3 غرز.. تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب بعد إصابته بمعسكر الأهلي| فيديو

لعشاق Nokia نوكيا.. موبايل لمحدودي الدخل بكاميرا 50 ميجا بيكسل وبطارية جبارة

الموقع متاح .. اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من هنا

أبرزها عطلة المولد النبوي| 11 يوما إجازة خلال شهر سبتمبر.. وآخرها 6 أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها عطلة المولد النبوي| 11 يوما إجازة خلال شهر سبتمبر.. وآخرها 6 أكتوبر

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

فيديو

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ