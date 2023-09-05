تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشجعة سعودية توجه رسالة مؤثرة إلى النجم المصري، محمد صلاح بشأن عدم حسم انضمامه إلى نادي اتحاد جدة السعودي أم لا.

قالت مشجعة اتحاد جدة في رسالتها إلى لاعب الكرة المصري، محمد صلاح: “محمد صلاح كيف اقنعك إنه احنا الإتحاديين باقي عندنا أمل إنك تيجي الاتحاد، أقسم بالله قاعدين نستناك، نستني 48 ساعة للحظة للي ممكن يقولوا فيها إنه انت ممكن تجيي عنا”.

محمد صلاح

وتابعت المشجعة السعودية: “ أسبوعين ترى نستناها، بتجي ولاه لا، قول باجي ولا لاه، تعبنا من الانتظار، هذا العرض لا تفوته”.

اتحاد جدة

واختتمت مشجعة نادي اتحاد جدة السعودي، حديثها: “أقسم بالله هتتبسط في جدة، ورب البيت هتتبسط في جدة، الجمهور هيسبسطك، وهنستقبلك في كل مكان تروح، وهنحط فوق رأسنا، تعال تعال، تبي تيجي قول هاجي، ما إنك جاي قول ما بجي”.

المشجعة السعودية

جدير بالذكر إفادة العديد من التقارير الإعلامية أن كلوب لا يزال متمسكا بأمل استمرار محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، كما يتحمل رحيله في العام القادم لخوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط.