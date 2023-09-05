لعشاق Nokia نوكيا.. موبايل لمحدودي الدخل بكاميرا 50 ميجا بيكسل وبطارية جبارة

يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية هواتف العلامة التجارية Nokia نوكيا لما لها من موثوقية شديدة من إمكانات مميزة بالإضافة إلى أسعار مناسبة للغاية خاصة لمحدودي الدخل.

ويعد هاتف Nokia G11 Plus واحدا من أفضل هواتف نوكيا لمحدودي الدخل بسعر مناسب للغاية مع شاشة مميزة وكاميرا فائقة بدقة 50 ميجا بيكسل، مع بطارية جبارة سعة 5000 مللى أمبير، ومعالج جيد يقدم أداء سلس.

وجاء هاتف نوكيا Nokia G11 Plus بشاشة IPS LCD قياس 6.5 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، بجودة +HD، ودقة 720 x 1600 بيكسل.

ويقدم هاتف نوكيا Nokia G11 Plus كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى بمستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة (f/1.8)، وفلاش LED ، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة (f/2.0).

ويتمتع هاتف نوكيا Nokia G11 Plus بالحصول على تحديثات أمنية شهرية على مدار 3 سنوات، مع ترقيتين لنظام التشغيل أندرويد، للحفاظ على الهاتف، ومعالجة كل الثغرات التقنية والأمنية.

ويعمل هاتف نوكيا Nokia G11 Plus بمعالج من نوع Unisoc T606 ، مع ذاكرة عشوائية 3 و 4 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية 32 و 64 جيجا بايت، مع نظام التشغيل الأحدث من جوجل، أندرويد 12.

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia G11 Plus على بطارية كبيرة تأتي بسعة 5000 مللى أمبير، والتي تكفي لعطلة نهاية الأسبوع ،بعد شحنها لمرة واحدة فقط، حسبما تقول الشركة.

وبحسب الموقع الرسمي لنوكيا ، فإن سعر هاتف نوكيا Nokia G11 Plus في السوق المصري يبدأ من سعر 5 آلاف و990 جنيها مصريا.