عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق Nokia نوكيا.. موبايل لمحدودي الدخل بكاميرا 50 ميجا بيكسل وبطارية جبارة

هاتف نوكيا Nokia
هاتف نوكيا Nokia G11 Plus

يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية هواتف العلامة التجارية Nokia نوكيا لما لها من موثوقية شديدة من إمكانات مميزة بالإضافة إلى أسعار مناسبة للغاية خاصة لمحدودي الدخل. 

 

ويعد هاتف Nokia G11 Plus واحدا من أفضل هواتف نوكيا لمحدودي الدخل بسعر مناسب للغاية مع شاشة مميزة وكاميرا فائقة بدقة 50 ميجا بيكسل، مع بطارية جبارة سعة 5000 مللى أمبير، ومعالج جيد يقدم أداء سلس.    

 

وجاء هاتف نوكيا Nokia G11 Plus بشاشة IPS LCD قياس 6.5 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، بجودة +HD، ودقة 720 x 1600 بيكسل. 

 

ويقدم هاتف نوكيا Nokia G11 Plus كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى بمستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة (f/1.8)، وفلاش LED ، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة (f/2.0). 

 

ويتمتع هاتف نوكيا Nokia G11 Plus  بالحصول على تحديثات أمنية شهرية على مدار 3 سنوات، مع ترقيتين لنظام التشغيل أندرويد، للحفاظ على الهاتف، ومعالجة كل الثغرات التقنية والأمنية.

 

ويعمل هاتف نوكيا Nokia G11 Plus  بمعالج من نوع  Unisoc T606 ، مع ذاكرة عشوائية 3 و 4 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية 32 و 64 جيجا بايت، مع نظام التشغيل الأحدث من جوجل، أندرويد 12.

 

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia G11 Plus على بطارية كبيرة تأتي بسعة 5000 مللى أمبير، والتي تكفي لعطلة نهاية الأسبوع ،بعد شحنها لمرة واحدة فقط، حسبما تقول الشركة. 

 

وبحسب الموقع الرسمي لنوكيا ، فإن سعر هاتف نوكيا Nokia G11 Plus في السوق المصري يبدأ من سعر 5 آلاف و990 جنيها مصريا.

Nokia نوكيا راغبي شراء الهواتف الذكية محدودي الدخل هواتف محدودي الدخل هاتف Nokia G11 Plus هاتف نوكيا Nokia G11 Plus Nokia G11 Plus سعر نوكيا Nokia G11 Plus مواصفات نوكيا Nokia G11 Plus افضل هواتف نوكيا ارخص هواتف نوكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

ترشيحاتنا

سيف زاهر يكشف تفاصيل عن مهاجم الأهلي الجديد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يحقق مطالب أهالي سيناء

3 غرز.. تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب بعد إصابته بمعسكر الأهلي| فيديو

لعشاق Nokia نوكيا.. موبايل لمحدودي الدخل بكاميرا 50 ميجا بيكسل وبطارية جبارة

الموقع متاح .. اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من هنا

أبرزها عطلة المولد النبوي| 11 يوما إجازة خلال شهر سبتمبر.. وآخرها 6 أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها عطلة المولد النبوي| 11 يوما إجازة خلال شهر سبتمبر.. وآخرها 6 أكتوبر

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

فيديو

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ