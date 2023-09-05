أخبار التكنولوجيا| موبايل لمحدودي الدخل بكاميرا 50 ميجا بيكسل لعشاق Nokia نوكيا.. وهاتف الشباب الأفضل من سامسونج في 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





بفضل الكثير من الشباب اقتناء هواتف سامسونج؛ نظرا لأنها تقدم إمكانات كبيرة في الشاشة مع كاميرا فائقة بالإضافة إلى معالجتها القوية، والبطارية التي توفر ساعات طويلة من الاستخدام، وتعتبر شركة سامسونج هي الأولى في هواتف الأندرويد.



أعلنت شركة شاومي الصينية عن إطلاق إصدار جديد من هاتفها المميز Poco C51 ، حيث يأتي الهاتف بعدد من المواصفات المميزة مع سعر يناسب الشباب ومحدودي الدخل، كما سيتم إطلاق الهاتف في عدد كبير من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.



تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق سلسلة Galaxy Tab S9 FE خلال الفترة المقبلة، حيث تعتبر السلسلة هي البديل الأرخص لأجهزة التابلت الرائدة Galaxy Tab S9 التي أطلقتها الشركة مؤخرا.



ظهر هاتف Oppo A38 من شركة أوبو الصينية على الموقع الرسمي للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل الهاتف على عدد من المواصفات المتميزة منها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية ذات سعة كبيرة.



يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية هواتف العلامة التجارية Nokia نوكيا لما لها من موثوقية شديدة من إمكانات مميزة بالإضافة إلى أسعار مناسبة للغاية خاصة لمحدودي الدخل.



كشفت تقارير أن شركة هواوي الصينية تحضر لمفاجأة كبيرة خلال العام المقبل، حيث قال مسئول سابق في الشركة أن هواوي ستصدر نظام التشغيل HarmonyOS لأجهزة الكمبيوتر في وقت لاحق من العام المقبل.