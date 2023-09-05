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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| موبايل لمحدودي الدخل بكاميرا 50 ميجا بيكسل لعشاق Nokia نوكيا.. وهاتف الشباب الأفضل من سامسونج في 2023

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بسعر مناسب ومواصفات جبارة.. هاتف الشباب الأفضل من سامسونج في 2023


بفضل الكثير من الشباب اقتناء هواتف سامسونج؛ نظرا لأنها تقدم إمكانات كبيرة في الشاشة مع كاميرا فائقة بالإضافة إلى معالجتها القوية، والبطارية التي توفر ساعات طويلة من الاستخدام، وتعتبر شركة سامسونج هي الأولى في هواتف الأندرويد.

 

شاومي تطلق إصدارا جديدا من هاتفها المميز Poco C51


أعلنت شركة شاومي الصينية عن إطلاق إصدار جديد من هاتفها المميز Poco C51 ، حيث يأتي الهاتف بعدد من المواصفات المميزة مع سعر يناسب الشباب ومحدودي الدخل، كما سيتم إطلاق الهاتف في عدد كبير من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

 

تسريبات تكشف سعر البديل الأرخص لأجهزة التابلت Galaxy Tab S9 من سامسونج


تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق سلسلة Galaxy Tab S9 FE خلال الفترة المقبلة، حيث تعتبر السلسلة هي البديل الأرخص لأجهزة التابلت الرائدة Galaxy Tab S9 التي أطلقتها الشركة مؤخرا.


كاميرا 50 ميجابكسل.. هاتف أوبو Oppo A38 يظهر رسميا في الإمارات


ظهر هاتف Oppo A38 من شركة أوبو الصينية على الموقع الرسمي للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل الهاتف على عدد من المواصفات المتميزة منها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية ذات سعة كبيرة.

 

لعشاق Nokia نوكيا.. موبايل لمحدودي الدخل بكاميرا 50 ميجا بيكسل وبطارية جبارة


يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية هواتف العلامة التجارية Nokia نوكيا لما لها من موثوقية شديدة من إمكانات مميزة بالإضافة إلى أسعار مناسبة للغاية خاصة لمحدودي الدخل.

 

تقارير: هواوي تحضر مفاجأة من العيار الثقيل لمستخدمي الكمبيوتر


كشفت تقارير أن شركة هواوي الصينية تحضر لمفاجأة كبيرة خلال العام المقبل، حيث قال مسئول سابق في الشركة أن هواوي ستصدر نظام التشغيل HarmonyOS لأجهزة الكمبيوتر في وقت لاحق من العام المقبل.

 

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أخبار التكنولوجيا| موبايل لمحدودي الدخل بكاميرا 50 ميجا بيكسل لعشاق Nokia نوكيا.. وهاتف الشباب الأفضل من سامسونج في 2023

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