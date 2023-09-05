بسعر مناسب ومواصفات جبارة.. هاتف الشباب الأفضل من سامسونج في 2023

بفضل الكثير من الشباب اقتناء هواتف سامسونج؛ نظرا لأنها تقدم إمكانات كبيرة في الشاشة مع كاميرا فائقة بالإضافة إلى معالجتها القوية، والبطارية التي توفر ساعات طويلة من الاستخدام، وتعتبر شركة سامسونج هي الأولى في هواتف الأندرويد.

ومع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، أثر هذا الأمر على راغبي الشراء بالعزوف خاصة عند اقتناء هاتف مميز، إلا أن Galaxy A54 يعد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة المخصصة للشباب مع سعر مناسب.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A54 بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A54 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 .

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A54 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 مع معالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A54 في السوق المصري بسعر يبدأ من 13 ألفا و350 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .