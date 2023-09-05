عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مناسب ومواصفات جبارة.. هاتف الشباب الأفضل من سامسونج في 2023

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A54

بفضل الكثير من الشباب اقتناء هواتف سامسونج؛ نظرا لأنها تقدم إمكانات كبيرة في الشاشة مع كاميرا فائقة بالإضافة إلى معالجتها القوية، والبطارية التي توفر ساعات طويلة من الاستخدام، وتعتبر شركة سامسونج هي الأولى في هواتف الأندرويد. 

 

ومع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، أثر هذا الأمر على راغبي الشراء بالعزوف خاصة عند اقتناء هاتف مميز، إلا أن Galaxy A54 يعد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة المخصصة للشباب مع سعر مناسب. 

 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A54 بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار.

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A54 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 . 

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A54 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع  بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل.

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 مع معالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1.

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A54 في السوق المصري بسعر يبدأ من 13 ألفا و350 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

سامسونج هواتف سامسونج اقتناء هواتف سامسونج ارتفاع أسعار الهواتف الذكية أفضل هواتف الفئة المتوسطة هواتف الأندرويد Galaxy A54 سامسونج Galaxy A54 سعر سامسونج Galaxy A54 مواصفات سامسونج Galaxy A54

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته.. ويعتذر لزوجته على الهواء لهذا السبب

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد.. أدعية مأثورة ومجربة احرص عليها

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| موبايل لمحدودي الدخل بكاميرا 50 ميجا بيكسل لعشاق Nokia نوكيا.. وهاتف الشباب الأفضل من سامسونج في 2023

من مصر.. السودان يستقبل أول رحلة طيران مدنية منذ اندلاع الحرب

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر.. اندلاع مواجهات مع الاحتلال في مخيم نور شمس

السعودية تمهل ذوي الإعاقة من أصحاب المشاريع 6 أشهر| اعرف السبب

غدا.. رائحة الغاز تنتشر بالمعادي بسبب صيانة الخطوط| تفاصيل وأماكن

رفع السقف المالي.. الأهلي يطلب من كولر حسم ملف المهاجم الجديد سريعًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

ذكاء طفل ينقذ والدته من الموت بأعجوبة.. شاهد ماذا فعل

فيديو

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ