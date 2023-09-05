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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بث مباشر| انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 برعاية الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

في خدمة مميزة، نقدم لكم بثا مباشرا لـ انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ينطلق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، ويعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر حتى 8 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.

وتشمل فعاليات المؤتمر، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، في ظل اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة والقضية السكانية في مصر.

ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا.

ومن أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر الحوكمة الرشيدة والدبلوماسية الصحية، وتأثير ديناميكيات السكان على الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتغطية الصحية الشاملة، والصحة العقلية والنفسية والإدمان والاستثمار في الرعاية الصحية واقتصاديات الصحة والابتكار، البحث، والتطوير والتحول الرقمي وصناعات الأدوية والمستحضرات الحيوية وتعزيز الصحة العامة وتغيير السلوك.

ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز صحة ورفاهية السكان مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوصول إلى توصيات وخارطة طريق لسبل التكيف لمواجهة التحديات العالمية وتحسين المخرجات الصحية.

كما يهدف المؤتمر إلى تمكين ومشاركة جميع الأطراف المعنية في تشكيل برامج الصحة والتنمية العالمية، لتعزيز الشراكات ذات القيمة وحشد الموارد لتنفيذ تدخلات فعالة ومؤثرة وتعزيز تطبيق البحوث القائمة على الأدلة والتوصيات العلمية لمواجهة التحديات السكانية والصحية والتنموية.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتوقعات الأمم المتحدة فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 7.9 مليار في عام 2050، حيث تتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتي عام 2050 في 8 بلدان من بينها مصر.

 

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